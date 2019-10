Tschechien und Slowakei bestätigen gemeinsame Regierungssitzung

Die Regierungen Tschechiens und der Slowakei werden am 11. November zu einer gemeinsamen Sitzung zusammenkommen. Die Gespräche sollen im mährischen Weinort Valtice stattfinden, hieß es dazu am Freitag vom slowakischen Außenministerium. Thema des Treffens sollen gemeinsame Projekte in Infrastruktur, Wirtschaft und Verteidigung sein. Die beiden Kabinette wollen aber auch die 30. Jahre nach der Samtenen Revolution bilanzieren.

Seit 1993 gehen die beiden Teilstaaten der ehemaligen Tschechoslowakei getrennte Wege, die Beziehung zueinander gilt aber als außergewöhnlich gut. Gemeinsame Regierungssitzungen finden in regelmäßigen Abständen seit 2012 statt.