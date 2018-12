Tschechien und Frankreich organisieren Frühstücke mit Dissidenten

Tschechien und Frankreich veranstalten am Dienstag in ihren Botschaften in verschiedenen Ländern Frühstücke mit den dortigen Kämpfern für Menschenrechte und Demokratie. Damit erinnern sie an das Frühstück, bei dem der ehemalige französische Staatspräsident François Mitterrand vor 30 Jahren mit den tschechoslowakischen Dissidenten in Prag zusammentraf. Der tschechische Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) sagte, das Ziel sei, Dissidenten in Ländern zu unterstützen, die nicht frei seien. Er erinnerte daran, dass das Frühstück mit Mitterrand die tschechoslowakische Opposition unterstützt und zur Samtenen Revolution von 1989 beigetragen hat.

Zum Frühstück, das in der französischen Botschaft in Prag stattfand, sind Dissidenten aus Aserbaidschan, Burma, Kuba, Vietnam und Weißrussland gekommen. Frühstücke mit Bürgerrechtlern werden zudem in den Botschaften Frankreichs oder Tschechiens in Armenien, Burma, Kuba, Moldawien und Russland organisiert.