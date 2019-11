Die Tschechische Armee übernimmt ab Januar 2020 für sechs Monate die Führung der multinationalen Ausbildungsmission der Europäischen Union in Mali. Dies teilten Premier Andrej Babiš und Verteidigungsminister Lubomír Metnar am Mittwoch in Prag mit.

In Mali sind derzeit etwa 120 tschechische Soldaten in Einsatz. Sie bewachen das Hauptquartier in Bamako und das Ausbildungszentrum in Koulikoro. Der Hauptauftrag der Mission ist es, die malischen Streitkräfte militärisch auszubilden.