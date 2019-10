Tschechien trauert um Karel Gott

Karel Gott habe sein Leben ganzen Generationen geschenkt. So reagierte Tschechiens Staatspräsident Miloš Zeman auf den Tod der Schlagerlegende Karel. Die Nachricht von seinem Tod sein eine traurige Nachricht für Tschechien. Er sei einer der größten Tschechen gewesen, schrieb wiederum Premier Andrej Babiš. Tschechiens Außenminister Tomáš Petříček bemerkte, dass kaum jemand anderes so viel für den guten Namen Tschechiens in der Welt getan habe, wie Karel Gott. Kulturminsiter Lubomír Zaorálek bezeichnete den Sänger als außergewöhnliche Persönlichkeit, die die Menschen zusammenbringen konnte. Auch Politiker der Opposition würdigten die Person Karel Gott und das Werk des Musikers.

Premier Babiš sund Kulturminister Zaorálek schlugen ein Staatsbegräbnis für Karel Gott vor. Der Regierungschef bezeichnete dies als einen adäquaten Abschied von dem Sänger. Karel Gotts Geburtsstadt Plzeň / Pilsen versieht sämtliche Fahnen an Verwaltungsgebäuden mit Trauerflor.

Die Schlagerlegende Karel Gott starb am Dienstagabend im engsten Kreis seiner Familie, wie tschechische Medien am Mittwoch meldeten. Erst im Juli feierte der wichtigste Sänger der tschechischen Musik seinen 80. Geburtstag. Vor wenigen Wochen wurde bei ihm jedoch eine akute Leukämie festgestellt.