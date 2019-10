Tschechien stoppt Waffenexporte in die Türkei

Tschechien hat am Montag seine Waffenexporte in die Türkei gestoppt. Dies teilte Vizepremier und Innenminister Jan Hamáček (Sozialdemokraten) via Twitter mit. Hamáček hatte zuvor mit Premier Andrej Babiš (Partei Ano) und Handelsminister Karel Havlíček (parteilos) verhandelt. Mit dem Stopp reagiert Tschechien auf die türkische Militäroffensive in Syrien.

Was in Nordsyrien passiere, sei nicht zu akzeptieren, erklärte Hamáček. Seinen Worten zufolge sollte eine starke, einheitliche und wirksame Reaktion der EU folgen. Am Montag hatten die EU-Außenminister darüber verhandelt, als Reaktion auf die Militäroperation in Syrien ein Waffenembargo gegen die Türkei zu verhängen. Letztlich kündigten nur einige Mitgliedsstaaten einen Stopp der Militärlieferungen an.