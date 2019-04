Mehrere EU-Staaten, darunter Tschechien, haben die Einfuhr von russischem Rohöl über die Druschba-Pipeline gestoppt. Darüber berichtete die Presseagentur Reuters am Donnerstag. Grund dafür sind Verunreinigungen, über die zunächst das Transitland Weißrussland informiert hatte.

Die russische Seite hatte bestätigt, dass in den Lieferungen eines ungenannten Ölförderers ein zu hoher Anteil an organischen Chloriden festgestellt worden sei. Man arbeite an einer Behebung des Problems, hieß es.