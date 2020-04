Tschechien startet „smarte Quarantäne“ in allen Kreisen

In Tschechien startet ab Montag in allen Kreisen die sogenannte „smarte Quarantäne“. Dabei sollen Corona-Infizierte ihre Aufenthaltsorte und Kontakte in den vergangenen Tagen bekanntgeben. Ziel ist die Erstellung von „Erinnerungsmappen“, anhand derer weitere mögliche Infizierte ausfindig gemacht werden sollen. Potenziell Betroffene werden anschließend von den Gesundheitsämtern befragt und gegebenenfalls getestet. Mit einer Verwendung von Handy- und Bankkartendaten rechnet das Gesundheitsministerium vorerst aber nicht.

Erste Modellversuche der „smarten Quarantäne“ fanden in den vergangenen Wochen beispielsweise in den Kreisen Südmähren und Mittelböhmen statt. Die Regierung verspricht sich davon eine effiziente Eindämmung des Coronavirus. Vor allem wegen der geplanten Nutzung der Handydaten von Infizierten gab es aber Kritik von Datenschützern.