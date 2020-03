Tschechien startet Programm „Kredit Covid“

Die tschechische Regierung und die Böhmisch-Mährische Garantie- und Entwicklungsbank starten ein Unterstützungsprogramm für die vom Coronavirus betroffenen Unternehmer. Diese können ab diesem Montag um zinslose Kredite ersuchen. Die Regierung hat 600 Millionen Kronen (24 Millionen Euro) für die Hilfe bereitgestellt.

Wie Vizepremier und Industrie- und Handelsminister Karel Havlíček (parteilos) nach der Regierungssitzung am Sonntag in Prag mitteilte, werde die Regierung zudem Gelder in Höhe von mehreren Milliarden Kronen aus den Operationsprogrammen in Hilfsprogramme für Firmen überweisen. Die Unetrnehmer können die Finanzen als Garantie für Kredite bei kommerziellen Banken nutzen.