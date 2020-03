Tschechien startet Pilotprojekt zu Handytracking bei Corona-Schutz

Tschechien hat am Montag ein Pilotprojekt zur Nutzung von Handydaten im Kampf gegen Corona gestartet. Es nennt sich „chytra karanténa“, also „smarte Quarantäne“. Dabei werden zunächst im Kreis Südmähren über Funkzellenabfragen und die Daten von Bezahlkarten all jene Menschen ermittelt, die in Kontakt mit Covid-19-Erkrankten standen. Nach deren Ermittlung würden die Betroffenen innerhalb weniger Stunden von einem mobilen Testteam auf das Virus untersucht, sagte der Leiter des tschechischen Coronavirus-Krisenstabs, Roman Prymula.

Sollte das Pilotprojekt erfolgreich sein, dann könnte es laut den jetzigen Vorstellungen nach Ostern auf das ganze Land ausgedehnt werden. Auf diese Weise ließe sich das Coronavirus in Tschechien besiegen, sagte Premier Andrej Babiš (Partei Ano) am Sonntag im öffentlich-rechtlichen Tschechischen Fernsehen. Vorbild für das Handytracking sind laut dem Regierungschef vergleichbare Maßnahmen in Südkorea, Singapur und Hongkong.