Tschechien startet am Freitagnachmittag in die Europawahl

Am Freitag ab 14 Uhr beginnen in Tschechien die Wahlen zum Europäischen Parlament. Hierzulande können die Bürger unter 841 Kandidaten die 21 Mandatsträger wählen, die Tschechien im EU-Parlament in Straßburg vertreten werden. Die Kandidaten werden von 39 Parteien, Parteienverbänden oder Wählervereinigungen gestellt, für den Wahlvorgang stehen fast 14.800 Wahllokale zur Verfügung.

Tschechien ist das einzige EU-Land, bei dem an zwei Tagen gewählt wird. Der erste Wahltag endet am Freitag um 22 Uhr, am Samstag haben die Wahllokale von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Mit den Tschechen gemeinsam gehen am Freitag die Iren sowie am Samstag ebenso die Letten, Malteser und Slowaken an die Urne. Die Briten und die Niederländer haben bereits am Donnerstag für ihre Europaabgeordneten gestimmt. Alle anderen EU-Länder gehen am Sonntag wählen. Deshalb werden die tschechischen Ergebnisse auch erst in der Nacht vom Sonntag zum Montag bekanntgegeben.