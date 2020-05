Tschechien soll 20 Milliarden Euro aus dem EU-Hilfspaket erhalten

Die Tschechische Republik soll fast 20 Milliarden Euro aus dem Corona-Hilfspaket bekommen, das die Europäische Kommission am Mittwoch vorgeschlagen hat. Insgesamt sollen 750 Milliarden Euro in die Wiederbelebung der europäischen Wirtschaft fließen. Ein Drittel der Summe ist für die südeuropäischen Staaten Italien und Spanien vorgesehen, die von der Pandemie am schlimmsten betroffen sind.

Die EU soll laut den Plänen der Kommission die Hilfsgelder an den Finanzmärkten als Schulden aufnehmen. Einige europäische Regierungschefs, unter ihnen auch der tschechische Premier Andrej Babiš (Partei Ano), sind gegen eine solche gemeinsame Verschuldung. Das Hilfspaket muss von allen EU-Mitgliedsstaaten einstimmig gebilligt werden.