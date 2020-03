Tschechien setzt regelmäßige Sirenenprobe aus

Die regelmäßige Sirenenprobe wird in Tschechien vorerst ausgesetzt. Man wolle in Notstandszeiten keine Panik hervorrufen, begründete eine Sprecherin der Berufsfeuerwehr am Montag. Die nächste Probe hätte am 1. April stattgefunden. An jedem ersten Mittwoch im Monat um 12 Uhr werden die Sirenen hierzulande probeweise angestellt.

Auch schon früher hat die tschechische Feuerwehr auf die Kontrolle der Sirenen verzichtet. Dies geschah zum Beispiel während der Hochwasserkatastrophen 2009 und 2013 sowie beim Besuch des amerikanischen und des russischen Präsidenten in Prag im Jahr 2010.