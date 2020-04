Tschechien schickt Note wegen Demo vor dem Konsulat in Sankt Petersburg

Tschechien hat eine diplomatische Note an das russische Außenministerium wegen des Vorfalls vor dem tschechischen Konsulat in Sankt Petersburg abgeschickt. Darin wird kritisiert, dass die russische Polizei das Konsulat nicht informiert habe, wie sie beim vor dem Gebäude vorgegangen habe.

Mehrere Aktivisten haben in Sankt Petersburg am Donnerstag gegen die Entfernung des Denkmals von Marschall Iwan Konew in Prag protestiert, eine Rauchbombe wurde dabei geworfen. Die Polizei griff gegen sie ein, eine Person wurde festgenommen.