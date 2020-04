Tschechien hat die Förderung für Photovoltaik-Anlagen auf das Minimum dessen reduziert, was die Europäische Kommission fordert. So soll die Überkompensation neuestens bei 6,3 Prozent des internen Zinsfußes liegen. Bisher betrug sie 8,4 Prozent, wie Industrie- und Handelsminister Karel Havlíček am Montag nach der Regierungssitzung sagte.

Der Ressortchef begründete die Entscheidung mit dem Solar-Skandal von 2009 und 2010. Damals habe sich die Einspeisevergütung teils verzehnfacht, so Havlíček.