Tschechien plant Kinderdorf für Waisen in Syrien

Tschechien plant ein Kinderdorf für 150 minderjährige Waisen in Syrien. Den entsprechenden Plan hat Premier Andrej Babiš (Partei Ano) am Freitag in Brüssel EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker vorgestellt. Demnach sollen dort neben Unterkünften auch ein Kindergarten und eine Schule entstehen.

Laut Babiš steht Tschechien wegen des Vorhabens sowohl in Kontakt mit möglichen Baufirmen als auch mit dem Roten Kreuz. Die Waisenkinder sollen die Möglichkeit erhalten, später zu einer Adoptivfamilie im eigenen Land zu kommen. Die Idee sei, dass die Kinder in ihrer Heimat eine Perspektive erhielten, erklärte der tschechische Regierungschef.