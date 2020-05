Tschechien öffnet alle Grenzübergänge zu Deutschland und Österreich

Ab Dienstag werden alle Straßen- und Bahngrenzübergänge zu Österreich und Deutschland wieder offen sein. Die Regierung hat auf ihrer Sitzung am Montag einen entsprechenden Vorschlag von Vizepremier und Innenminister Jan Hamáček (Sozialdemokraten) gebilligt. Sein Team habe am Vormittag mit österreichischen und deutschen Kollegen über die Einreisebedingungen verhandelt, die beiderseits der Grenze ähnlich sein sollen, schrieb Hamáček am Vormittag via Twitter.

Wie das Innenministerium in einer Presseerklärung mitteilte, sollen die Grenzkontrollen nur noch stichprobenartig durchgeführt werden. Weiterhin gilt aber die Pflicht, bei der Reise in die Tschechische Republik einen negativen Test auf das Coronavirus nachzuweisen. Die Einreisen aus touristischen Gründen sind weiterhin nicht gestattet.