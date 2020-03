Tschechien nimmt erneut an Klimaschutzaktion „Stunde der Erde“ teil

Die Tschechische Republik schließt sich am Samstagabend zum elften Male der weltweiten Umweltaktion „Stunde der Erde“ an. Zur Symbolisierung des Klimaschutzes werden dabei eine Stunde lang alle öffentlichen Laternen und Leuchtreklamen ausgeknipst. Hierzulande nehmen Dutzende Ortschaften an der Aktion teil, indem sie ab 20.30 Uhr diese Lichter ausschalten.

Verdunkeln wird sich auch die Hauptstadt Prag. Dazu wird sie die Beleuchtung ihrer Sehenswürdigkeiten schrittweise ausknipsen. Das erfolgt in der Reihenfolge ihrer Entstehung, beginnend vom 12. Jahrhundert bis zum 21. Jahrhundert, wobei jedes von ihnen durch einen bestimmten Bau repräsentiert wird. Der Sinn dieses Vorgehens sei es, zu zeigen, dass die Menschheit es ohne eine günstige Umwelt jahrhundertelang nicht so weit gebracht hätte, und dass der Klimawandel so auch heute nicht unberücksichtigt bleiben dürfe, heißt es in einer Mitteilung des Prager Magistrats.