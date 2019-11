Tschechien mit Siedlungsbau in Westjordanland weiterhin nicht einverstanden

Tschechien hat seine Haltung zur völkerrechtlichen Stellung jüdischer Siedlungen in Westjordanland nicht geändert. Die Tschechische Republik respektiert weiterhin entsprechende Resolutionen der Uno, wie das Außenministerium am Mittwoch anführte. Die Entscheidung der USA, die Siedlungen in besetzten Gebieten nicht mehr als einen Bruch des Völkerrechts zu betrachten, habe keinen Einfluss auf die tschechische Position, teilte eine Sprecherin mit.

Die US-Regierung verkündete am Montag eine Wende in ihrer Nahost-Politik. Die EU ist weiterhin nicht mit dem Siedlungsbau in Israel einverstanden.