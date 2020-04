Tschechien macht negativen Antikörper-Test entscheidend für Entlassung aus vorsorglicher Quarantäne

Ein negativer Test auf Antikörper soll in Tschechien entscheidend werden, ob jemand aus einer behördlich angeordneten Quarantäne entlassen wird. Dies betreffe ausschließlich jene Menschen, die in Kontakt mit jemandem Infizierten gewesen seien, aber keine Symptome aufwiesen und dennoch in Quarantäne mussten, erläuterte das Gesundheitsministerium am Donnerstagnachmittag. Weiterhin bleibe aber die Bestimmung, dass die vorsorgliche Quarantäne mindestens 14 Tage dauere, hieß es weiter.

Die neue Regelung soll am 22. April in Kraft treten. Da die Tests auch von praktischen Ärzten gemacht werden können, verspricht sich das Gesundheitsministerium eine beschleunigte Rückkehr von Menschen aus der angeordneten Quarantäne ins normale Leben.