Tschechien: Leicht steigende Corona-Zahlen, Epidemiologe appelliert an Verantwortungsbewusstsein

Der Epidemiologe und Staatssekretär im Gesundheitsministerium Roman Prymula hat an die Menschen in Tschechien appelliert, mehr eigene Verantwortung zu übernehmen. Damit reagierte Prymula auf die leicht steigenden Corona-Zahlen aus den vergangenen Tagen. Am Donnerstag hatten die Tests 103 neue Krankheitsfälle ergeben. Dies war der höchste Zuwachs seit 21. April. Zudem ist seit Dienstag der Anteil der positiven Ergebnisse an den Tests gestiegen.

Unter anderem wies Prymula darauf hin, dass sich an Bierausschänken teils Menschentrauben bilden würden. Der leichte Anstieg der Corona-Fälle könne unter Umständen mit solchem Verhalten zusammenhängen, sagte der Mediziner. Dass die Regierung die Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus lockere, bedeute nicht, dass die Gefahr bereits vorbei sei. Wie Roman Prymula betonte, sind weiterhin wichtig, den gebotenen Sicherheitsabstand zu wahren und einen Mundschutz zu tragen.