Tschechien laut WHO nicht mehr Masern-frei

Tschechien gehört nicht mehr zu den Ländern, die Masern-frei sind. Dies gab die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Donnerstag bekannt. Außerdem verloren auch Großbritannien, Griechenland und Albanien ihren Status. Als von Masern frei gilt ein Land, wenn dort über einen Zeitraum von zwölf Monaten keine Übertragung der Krankheit festgestellt wird.

Wie mittlerweile in vielen anderen Gegenden der Welt sind die Masern aber auch hierzulande auf dem Vormarsch. In diesem Jahr erkrankten laut dem Gesundheitsministerium bereits 573 Menschen an der Infektionskrankheit. Im vergangenen Jahr hatte die Zahl bei 203 gelegen. Bis 2013 waren in Tschechien jedoch nur vereinzelte Fälle von Masern registriert worden.