Tschechien kündigt zur Leipziger Buchmesse 60 Neuübersetzungen an

Zur Leipziger Buchmesse 2019 will das Gastland Tschechien knapp 60 Bücher neu ins Deutsche übersetzen lassen. Neben in Deutschland bekannten Schriftstellern wie Radka Denemarková oder Jaroslav Rudiš sollen dabei auch junge Literaten bei der Bücherschau präsentiert werden, wie die Veranstalter am Donnerstag auf der Frankfurter Buchmesse mitteilten. Viele der Schriftsteller mit neu übersetzten Titeln würden zeigen, dass die Qualität ihrer Werke von ebenso großem Potenzial sei wie diejenige der bereits international gefeierten, versprach Tschechiens Vize-Kultusministerin Kateřina Kalistová. Zu den Neuentdeckungen unter den jungen Autoren gehören die Dichterin und Fotografin Zuzana Lazarová, der Romanautor und TV-Redakteur Vratislav Maňák, die Dichterin Natálie Paterová, die Roman- und Drehbuchautorin Tereza Semotamová und der bereits mehrfach preisgekrönte Marek Šindelka.

Begleitend zum Gastlandauftritt bei der Leipziger Buchmesse (21. bis 24. März) findet das Tschechische Kulturjahr statt, das an diesem Samstag (13. Oktober) mit dem Leipziger Opernball eröffnet wird. Es endet am 8. November 2019 mit einer Aufführung von Leoš Janáčeks Oper Jenufa in der Oper Leipzig.