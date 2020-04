Tschechien kündigt Lockerungen der Grenzkontrollen für Lkw-Fahrer an

Die Regeln für Fahrer von Lastkraftwagen über 3,5 Tonnen an den Grenzübergängen zu Deutschland und Österreich sollen gelockert werden. Damit wolle man verhindern, dass sich lange Rückstaus an den Grenzübergängen bilden, schrieb Innenminister und Chef des Krisenstabs, Jan Hamáček (Sozialdemokraten) am Donnerstagabend via Twitter. Am Freitag soll es keine Probleme mehr geben, teilte Hamáček der Nachrichtenagentur ČTK an.

Laut Angaben auf Webseiten der Polizei will man auf einige administrative Schritte an der Grenze verzichten. Zudemwurde die Zahl der Polizisten an den Grenzübergängen erhöht, um deren Kapazität zu steigern.

Der deutsche Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat am Donnerstag die fehlende europäische Herangehensweise beim Thema Grenzverkehr kritisiert. Die Probleme ließen sich derzeit nur bilateral am Telefon lösen, sagte er gegenüber ARD. Er kritiserte vor allem Kontrollen an Grenzen zu Tschechien und Polen, in deren Folge es lange Rückstaus gibt.