Tschechien könnte umstrittene Konew-Statue an Russland abtreten

Tschechien könnte die umstrittene Prager Statue des Sowjetmarschalls Iwan Konew an Russland abtreten. Man sei zu Verhandlungen mit Moskau über eine solche Lösung bereit, sagte Außenminister Tomáš Petříček am Montag in einem Interview für die Tageszeitung Hospodářské noviny.

Laut Petříček hat die russische Seite beim tschechischen Verteidigungsministerium bereits eine entsprechende Anfrage gestellt. Zuständig sei jedoch sein Ressort, sagte der Außenminister.

Der sechste Prager Stadtbezirk hat Anfang April die Konew-Statue von ihrem Standort entfernen lassen. Begründet wurde dies unter anderem damit, dass der Sowjetmarschall auch an der blutigen Unterdrückung des Aufstands in Ungarn 1956 beteiligt gewesen sein soll. Das Standbild erinnert daran, dass Konew zu den Befreiern Prags von den Nationalsozialisten gehört hat.