Tschechien ist bereit mit der Lösung der Migration zu helfen, aber lehnt Flüchtlingsquoten ab

Tschechien ist bereit, bei der gemeinsamen europäischen Lösung der Migration zu helfen, aber lehnt die Flüchtlingsquoten ab. Dies teilte Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) am Mittwoch mit. Er reagierte auf die Erklärung von Bundesinnenminister Horst Seehofer über eine mangelnde Bereitschaft Tschechiens, sich an einer gemeinsamen europäischen Lösung der Migration zu beteiligen. Petříček erinnerte zudem daran, dass sich Tschechien an der Hilfe finanziell beteiligt und beispielsweise auch die Assistenz von Polizisten und Soldaten anbietet. Tschechien entsendet dem Außenminister zufolge Soldaten und Polizisten in Länder, durch die die Flüchtlinge strömen, um den dortigen Behörden zu helfen.

Petříček erinnerte zudem an den Standpunkt der tschechischen Diplomatie, dass es notwendig ist, nach Lösungen des Migrationsproblems zu suchen, bevor die Flüchtlinge nach Europa kommen. Die Migration müsse in den Herkunftsländern gelöst werden, so der Außenminister.