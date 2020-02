Tschechien: Interesse an Flugtickets wegen Coronavirus gesunken

Das Interesse der Tschechen an Flugreisen ist wegen des Coronavirus rückläufig. Der Verkauf von Flugtickets nach Italien ist in der zurückliegenden Woche im Jahresvergleich um bis zu 70 Prozent gesunken. Die Nachfrage zu weiteren Zielorten in Europa und Asien ist ebenso zurückgegangen. Das teilten die Verkäufer von Flugreisen gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK mit.

Diese Angaben hat die Direktorin des Flugreisen-Portals Student Agency, Věra Janičinová, bestätigt. „Im Monat Februar haben wir auf dem tschechischen Markt einen Rückgang von 15 Prozent bei der Nachfrage nach Flugtickets registriert“, sagte Janičinová.