Tschechien holt Urlauber aus Indonesien zurück

Tschechien hat wegen der Corona-Pandemie weitere Urlauber zurückgeholt. Am Mittwochmorgen landete auf dem Prager Václav-Havel-Flughafen ein Flugzeug mit insgesamt 98 Tschechen und 61 Bürgern weiterer EU-Staaten an Bord. Sie wurden aus der Insel Bali ausgeflogen, wie Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) via Twitter mitteilte. Zudem wurden auch 20 tschechische Bürger dank der Hilfe Österreichs in einem Flugzeug Richtung Wien aus Russland ausgeflogen, informierte Petříček weiter.

Der tschechische Staat holte in Sonderflugzeugen und Bussen seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie etwa 5500 tschechische Bürger aus unterschiedlichen Gegenden der Welt zurück. Anfang kommenden Woche ist ein Flug nach Australien und Neuseeland geplant.