Tschechien hat Programme für Arbeitskräfte aus dem Ausland

Tschechien hat ab September drei Programme, in deren Rahmen Arbeitskräfte aus dem Ausland geholt werden sollen. Die Programme konzentrieren sich auf Forscher, auf hoch qualifizierte und auf qualifizierte Arbeitnehmer. Darüber entschied das Kabinett am Montag. Es wurden zudem Quoten für die Beschäftigung von Ausländern sowie die Liste der an den Programmen beteiligten Länder erweitert.

Nach Tschechien könnten während eines Jahres 40000 Arbeitnehmer anstelle der bisherigen 19600 aus der Ukraine geholt werden. Die Firmen könnten zudem 2000 Arbeitskräfte aus Serbien und Montenegro, je 1000 Arbeitnehmer aus der Mongolei, Moldawien und den Philippinen, 600 aus Indien und 300 aus Kasachstan anstellen.