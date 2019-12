Tschechien gedenkt der Opfer von Ostrava mit Schweigeminute zu Sirenen

Vor der Uniklinik in Ostrava / Ostrau haben am Dienstag Dutzende Menschen beim Ertönen von Sirenen der Opfer des Amoklaufs gedacht, der sich vor einer Woche hier abgespielt hat. Bei seiner Wahnsinnstat hat der Täter sechs Menschen erschossen und drei verletzt. Eine der Verletzten, eine Frau, verstarb zwei Tage später an den Folgen ihrer schweren Wunden.

