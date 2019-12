Tschechien gedenkt an Václav Havel

Mit mehreren Veranstaltungen wird an diesem Mittwoch an den Tod des ersten tschechischen Staatspräsidenten Václav Havel vor acht Jahren erinnert. Am Vormittag wurden im Stadtzentrum Prags Kerzen angezündet und Passagen aus Havels Werken öffentlich gelesen. Am Nachmittag wird ein Umzug unter dem Motto „Das Herz für die Burg“ von der Stadtmitte zum Hradschin gehen. Zudem wird eine Gedenktafel an dem Haus am Rašín-Kai enthüllt, in dem Havel Jahre lang gewohnt hatte. Weitere Gedenkveranstaltungen sind republikweit geplant.

Der Dissident, Dramatiker und Politiker Václav Havel starb am 18. Dezember 2011 in seinem Haus in Ostböhmen.