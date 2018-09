Tschechien führt Kontrollen zu Schweinefleisch-Importen ein

Importiertes Schweinefleisch aus Ländern, in denen die afrikanische Schweinepest auftritt, wird ab 2. Oktober in Tschechien kontrolliert. Eine entsprechende Verordnung werde der Staat am kommenden Montag erlassen, informierte die Staatliche Veterinärverwaltung (SVS) am Donnerstag. Die Seuche ist gegenwärtig vermehrt in Belgien und Polen präsent. Gerade diese beiden Länder zählen zu den Haupt-Herkunftsländern von Schweinefleisch in Tschechien.

Die Verordnung gilt für alle tschechischen Lebensmittelhändler, die Produkte aus Belgien, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien oder Ungarn importieren. Eine Untersuchung des Fleischs auf das Schweinepest-Virus kostet die Importeure 1100 Kronen (40 Euro). Sollten sie dieser Pflicht nicht nachkommen, droht ihnen eine Geldstrafe von bis zu zwei Millionen Kronen (80.000 Euro).