Tschechien forscht an Impfstoff gegen Corona-Virus

Tschechien forscht an einem Impfstoff gegen das Corona-Virus. Dies bestätigte der Epidemiologe und Staatssekretär im Gesundheitsministerium Roman Prymula in den Inlandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Der amerikanische Nachrichtenkanal CNN Prima News hatte am Sonntag zuerst über die tschechischen Bemühungen berichtet.

Laut Prymula steht das Staatliche Gesundheitliche Institut bei den Forschungsarbeiten aber noch am Anfang. Mit den klinischen Tests sei noch nicht begonnen worden. Allein die Tests an Menschen dauerten rund 18 Monate, erläuterte der Mediziner.