Tschechien feiert den Jahreswechsel

Auch in Tschechien begrüßen die Menschen um Mitternacht das neue Jahr 2020. Die Polizei und die Rettungskräfte haben deshalb erhöhte Präsenz in den Straßen der Großstädte hierzulande angekündigt. Kulturbegeisterte können sich an Silvester zudem auf zahlreiche Konzerte freuen, die das alte Jahr verabschieden.

In Tschechien gibt es traditionell am 1. Januar ein Neujahrsfeuerwerk zum Gründungstag der eigenständigen Tschechischen Republik. Zahlreiche Städte verzichten in diesem Jahr aus Lärmschutzgründen jedoch darauf, darunter Prag, Brno / Brünn oder Liberec / Reichenberg. In der Hauptstadt findet stattdessen ein zentrales Videomapping auf dem historischen Gebäude des Nationalmuseums statt.