Tschechien feiert das Kriegsende vor 75 Jahren

In Tschechien wird am Freitag an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren erinnert. Wegen der Coronakrise mussten die traditionellen Feiern zum Großteil abgesagt werden.

Am Vormittag nahmen Staatspräsident Miloš Zeman, Premier Andrej Babiš (Partei Ano) und die Vorsitzenden beider Parlamentskammern an einem Gedenkakt am Nationaldenkmal auf dem Prager Vítkov-Hügel teil. Sie legten dabei Kränze und Blumen am Grab des Unbekannten Soldaten nieder.

In Tschechien ist der 8. Mai ein Feiertag. Am sogenannten „Tag der Freiheit“ wird an die bedingungslose Kapitulation Hitler-Deutschlands im Jahr 1945 erinnert.