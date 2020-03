Tschechien erwägt Quarantäne-Pflicht auch für ausländische Touristen

Tschechien erwägt eine Sondermaßnahme wegen die Coronavirus, die es ermöglichen würde, die Quarantäne auch über ausländische Touristen hierzulande zu verhängen. Dies würde die Ausländer betreffen, die aus einem vom neuartigen Coronavirus betroffenen Gebiet reisen und Symptome einer Erkrankung aufweisen, wie Innenminister Jan Hamáček (Sozialdemokraten) nach der Kabinettssitzung am Montag informierte.

Seit Samstag gilt in eine Quarantäne-Pflicht für tschechische Staatsbürger und Ausländer mit einer Daueraufenthaltsgenehmigung in Tschechien nach der Rückkehr von einem Aufenthalt in Italien.