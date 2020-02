Tschechien ersucht um Einigungsverfahren im Fall der Sanktionen wegen EU-Fördergelder

Tschechien ersuchte um ein Einigungsverfahren wegen Sanktionen, die für die Fehler bei der Zuteilung von EU-Fördergeldern in der Landwirtschaft drohen. Tschechische Behörden stellten den Antrag vorige Woche in Brüssel. Darüber informierte der Nachrichtenserver des öffentlich-rechtlichen Tschechischen Rundfunks am Dienstag.

Die EU-Kommission verlangt, dass Tschechien 1,16 Milliarden Kronen (46,4 Millionen Euro) zurückzahlt. Die Sanktion geht von den Untersuchungen der Abschlussprüfer, die vor drei Jahren stattfanden. Damals wurde überprüft, ob die EU-Fördergelder wirklich Landwirte bekommen. Der EU-Kommission zufolge wurde nicht entsprechend kontrolliert, wem die Gelder zugeteilt worden sind. Das Landwirtschaftsministerium ist mit dem Resultat der Abschlussprüfung nicht einverstanden und ersuchte darum um ein Einigungsverfahren.