Tschechien eröffnet Generalkonsulat in Mailand

Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) hat ein Generalkonsulat im norditalienischen Mailand eröffnet. Italien sei einer der sechs größten Handelspartner Tschechiens. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit sei so intensiv wie noch nie zuvor, sagte der Minister anlässlich der Eröffnung am Mittwoch.

Der bilaterale Handel zwischen Tschechien und Italien ist laut Petříček in den zurückliegenden fünf Jahren um ein Viertel gestiegen. Die Region Norditaliens sei zudem für die Wirtschaftsbeziehungen beider Staaten besonders bedeutend, hieß es weiter. Das Generalkonsulat nimmt nach zehn Jahren Pause seine Tätigkeit wieder auf.

Außenminister Tomáš Petříček hält sich zu einem zweitägigen offiziellen Besuch in Italien. Am Donnerstag kommt er in Rom unter anderem mit seinem Amtskollegen Enzo Moavero Milanesi zusammen.