Tschechien erlaubt ab 11. Mai Freizeitsport mit bis zu 100 Teilnehmern

In Tschechien können sich ab 11. Mai auch Freizeitsportler wieder in Gruppen von bis zu 100 Menschen treffen. Dies sagte der Vorsitzende der Nationalen Sportagentur, Milan Hnilička, am Freitag bei einer Pressekonferenz. Damit konkretisierte Hnilička die Lockerungen, die bereits am Donnerstag nach der Sitzung des Regierungskabinetts vorgestellt wurden.

Für Sportanlagen gilt allerdings, dass Umkleidekabine und weitere Gemeinschaftsräume weiter geschlossen bleiben. Ausnahme bildeten Toiletten, so Milan Hnilička.