Tschechien erinnert sich an Palachs Selbstverbrennung vor 50 Jahren

In ganz Tschechien wird am Mittwoch an den Studenten Jan Palach erinnert, der sich am 16. Januar 1969 auf dem Prager Wenzelsplatz selbst verbrannt hat. Dies tat er aus Protest gegen die Entwicklung in der Tschechoslowakei nach der Okkupation im August 1968. Mit seiner Heldentat wollte der damals 20-Jährige die Gesellschaft aufrütteln, sich aktiver gegen die seitdem begonnene sogenannte Normalisierung zu stellen. Im Innenhof der Prager Karlsuniversität wird am Mittwoch eine Gedenktafel zu Palachs Tat enthüllt. An das Ereignis vor 50 Jahren werden zudem zahlreiche Ausstellungen, Projekte und Gesprächsrunden erinnern.

Die Gedenktafel wird an jenem Ort angebracht, an dem der Sarg Palachs am Tag seiner Beerdigung gestanden hat. Nach dem Pietätsakt wird eine Freiluftausstellung zu Palachs Vermächtnis auf dem Wenzelsplatz eröffnet. Die Ausstellung ist bis zum 30. Januar zu sehen.