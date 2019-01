Tschechien erinnert an Tod Jan Palachs

Mit zahlreichen Aktionen wird am Samstag an den Tod Jan Palachs vor Jahren erinnert. Die zentralen Gedenkakte finden am Altstädter Ring sowie am Borůvka-Sanatorium in Prag statt. In dem Krankenhaus im Zentrum der Hauptstadt war Palach im Januar 1969 gestorben. Auch an Palachs Geburtshaus in Všetaty sollen sich Menschen zum gemeinsamen Gedenken versammeln.

In dieser Woche wurde bei zahlreichen Aktionen an die Selbstverbrennung des Studenten Jan Palach vor 50 Jahren erinnert. Mit seiner Tat wollte Palach die tschechoslowakische Gesellschaft aus ihrer Lethargie nach dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes 1968 wachrütteln. Der Student starb drei Tage nach seiner Selbstverbrennung unter entsetzlichen Qualen an den Folgen seiner Tat.