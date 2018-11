Tschechien erinnert an Samtene Revolution und Studentendemos 1939

Mit zahlreichen Veranstaltungen wird am Samstag in Tschechien an die Samtene Revolution von 1989 erinnert sowie an Proteste gegen die nationalsozialistische Besetzung im Jahr 1939. Mehrere Veranstalter haben dabei auch zu Demonstrationen aus aktuellem Anlass aufgerufen. Erneut wollen Kritiker von Premier Andrej Babiš auf die Straße, so unter anderem in Prag und Brno / Brünn. Aber auch seine Anhänger haben eine Kundgebung geplant.

Am 17. November 1989 hatten Studierende in Prag gegen das kommunistische Regime protestiert. Als die Polizei die Demonstration brutal auflöste, breitete sich der Protest aufs ganze Land aus. Die Demokratiebewegung setzte sich letztlich gegen die Machthaber durch.

Zum selben Datum im Jahr 1939 ließen die nationalsozialistischen Besatzungsbehörden über 1200 tschechische Studierende verhaften, neun von ihnen wurden erschossen. Zudem wurden die Hochschulen im sogenannten „Protektorat Böhmen und Mähren“ geschlossen. Zuvor war es nach einem Trauerzug für einen getöteten Studenten zu Protesten gegen die deutschen Besatzer gekommen.