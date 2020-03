Tschechien erinnert an Masaryk

Hochgestellte tschechische Politiker haben am Samstagvormittag an den ersten tschechoslowakischen Präsidenten und Staatsgründer Tomáš Garrigue Masaryk erinnert. Anlässlich dessen 170. Geburtstag legten sie Kränze und Blumen an Masaryks Grab im mittelböhmischen Lány / Laan nieder. An dem etwa 15-minütigen Gedenkakt nahmen unter anderem Staatspräsident Miloš Zeman und Premier Andrej Babiš (Partei Ano) teil.

T. G. Masaryk wurde am 7. März 1850 im mährischen Hodonín / Göding geboren. Von 1918 bis 1935 war er erster tschechoslowakischer Staatspräsident.

Im Rahmen einer weiteren Gedenkaktion wurde am Samstagmorgen ein Staffellauf von Hodonín nach Lány gestartet. Die Langstreckenläufer wollen die 360 Kilometer messende Strecke bis Sonntagabend bewältigen.