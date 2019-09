Tschechien beteiligt sich am Europäischen Tag ohne Verkehrstote

Tschechien nimmt an diesem Donnerstag am Europäischen Tag ohne Verkehrstote (kurz: Edward) teil. Damit bekennt sich Prag zu dem Ziel, die Zahl der Todesopfer bei Verkehrsunfällen dauerhaft zu senken. In diesem Jahr sind bisher 352 Menschen auf tschechischen Straßen ums Leben gekommen.

Seit 2011 läuft hierzulande ein nationaler Plan, um kontinuierlich die Zahl der Verkehrstoten zu senken. Allerdings erreicht Tschechien die eigenen Vorgaben nicht. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Todesopfer bei Verkehrsunfällen auf 565. Dies waren 63 mehr als 2017 und die höchste Zahl seit drei Jahren.