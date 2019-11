Tschechien bei nachhaltiger Entwicklung auf Platz acht in der EU

In einem Vergleich aller EU-Staaten ist Tschechien bei der nachhaltigen Entwicklung auf Platz acht. Dies geht aus dem europäischen Jahresbericht zur nachhaltigen Entwicklung (Europe Sustainable Development Report) hervor, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Vor allem das geringe Armutsrisiko hierzulande wird in dem Bericht als positiv bewertet. Nachbesserungsbedarf gibt es jedoch bei der Klimapolitik.

Angeführt wird die Rangliste der nachhaltigen Entwicklung von Dänemark, gefolgt von Schweden und Finnland. Am anderen Ende der Tabelle finden sich hingegen Zypern, Rumänien und Bulgarien.