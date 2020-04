Tschechien beginnt mit Tests zur Feststellung der Immunität gegen Covid-19

In Tschechien wird am Donnerstag mit einer großen Testreihe zur Feststellung der Immunität in der Bevölkerung gegenüber dem Coronavirus begonnen. Dazu werden bis zu 27.000 Menschen getestet, und das an mehreren Orten mit einer unterschiedlichen Quote einer Covid-19-Ansteckung. Die ausgewählten Standorte sind Prag, Brno / Brünn und Umgebung, Litoměřice / Leitmeritz in Nordböhmen sowie die mährische Region um Olomouc / Olmütz einschließlich der Städte Litovel / Littau und Uničov / Mährisch Neustadt. Die beiden letztgenannten Städte sind von der Ansteckung mit dem Covid-19-Erreger stark betroffen, hier waren rund 24.000 Menschen zwei Wochen lang in Quarantäne.

Die repräsentative Studie soll zeigen, wie hoch der Anteil der Menschen in der Bevölkerung ist, die bereits Antikörper gegen das neuartige Coronavirus gebildet haben. Daraus wolle man ableiten, wie sich die Erkrankung mit dem Erreger im Land ausbreiten könnte. Die Ergebnisse der Studie werden für Anfang Mai erwartet.