Tschechien begeht Tag der Veteranen

Die tschechische Armee erinnert am Montag an die Kriegsveteranen. Der zentrale Gedenkakt wurde in Prag am Nationaldenkmal auf dem Vítkov-Hügel abgehalten. Unter anderem der Vorsitzende des tschechischen Senats Jaroslav Kubera (ODS) und der Prager Oberbürgermeister Zdeněk Hřib (Piraten) nahmen daran teil. Die stellvertretende Verteidigungsministerin Kateřina Blažková hat bei dem Anlass acht Persönlichkeiten ausgezeichnet.

Veranstaltungen zum Tag der Veteranen finden auch in Brno / Brünn, Ostrava / Ostrau oder Liberec / Reichenberg statt. Und in Prag auf dem Platz Náměstí míru stellt die tschechische Armee unter anderem Militärtechnik aus.