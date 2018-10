Tschechien liegt in der aktuellen Bewertung durch Ratingagenturen auf Rang elf in der EU. Im Vergleich der postkommunistischen Länder ist das die beste Platzierung. Dies teilte das tschechische Finanzministerium in einer Presseaussendung mit.

An der Spitze des Ranking liegen fünf Länder, sie erhielten von allen drei wichtigen Ratingagenturen jeweils eine AAA. Es handelt sich um Deutschland, Dänemark, Luxemburg, die Niederlande und Schweden. Am Ende des Feldes liegen Kroatien und Griechenland.