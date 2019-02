Tschechen vergleichsweise zufrieden mit politischer Lage

Insgesamt 24 Prozent der Tschechen sind zufrieden mit der derzeitigen politischen Lage im Land. Dies zeigt eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CVVM, die am Montag veröffentlicht wurde. 39 Prozent der Befragten geben hingegen an, nicht sonderlich glücklich mit der Politik im Land zu sein. Nichtsdestotrotz ist die politische Zufriedenheit hierzulande laut den Demoskopen die höchste in den vergangenen zehn Jahren.

Wie die aktuelle Umfrage zeigt, vertrauen die Tschechen weiterhin ihren Kommunalvertretern am meisten. Auch Präsident Miloš Zeman hat mit 53 Prozent weiterhin hohe Zustimmungswerte, wobei diese im Vergleich zu Dezember um zwei Prozentpunkte gesunken sind. Mit nur 34 Prozent schneidet das Abgeordnetenhaus hingegen eher schlecht ab.