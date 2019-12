Tschechen rauchen viel und bewegen sich wenig

Rund ein Viertel der Tschechen raucht regelmäßig. Dies hat eine Studie der Lebensversicherung Mutumutu ergeben, die am Sonntag veröffentlicht wurde. Insgesamt gibt es laut der Erhebung aber deutlich mehr Raucher. Jeder dritte Befragte gibt nämlich an, sich ab und an eine Zigarette zu gönnen.

Dahingegen stehen die Tschechen dem Sport sehr distanziert gegenüber. Laut Mutumutu gaben 15 Prozent der Befragten an, nie Spazieren zu gehen. Nur jeder zehnte geht regelmäßig zu einem Ballsport wie Fußball oder Volleyball.