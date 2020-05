Tschechen müssen Wasser sparen

Wegen der Dürre dürfen in mehreren Gemeinden in ganz Tschechien keine Gärten mehr mit Trinkwasser gegossen werden. Zudem dürfen private Bade- oder Swimmingpools nicht mit Trinkwasser gefüllt werden. In manchen Gemeinden gilt das Verbot wegen der anhaltenden Dürre bereits seit dem letzten Sommer, weitere schließen sich im Mai 2020 der Sperre an, wie das Tschechische Fernsehen am Freitag berichtet hat.

Nach Daten aus dem Projekt InterSucho seien unter anderem die Region westlich von České Budějovice / Budweis, das Isergebirge und das Gebiet am Fuße Riesengebirges sowie die Berglandschaften des Nízký Jeseník und des Odergebirges in Mähren von extremer Dürre betroffen. Eine bessere Lage herrsche in Südmähren, im südlichen Teil des Kreises Vysočina und in einigen Teilen der Kreise Mittelböhmen, Plzeň / Pilsen und Ústí nad Labem / Aussig.